اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:05 م
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الحماية المدنية تخمد حريق سيارات حادث الطريق الدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:52 م
الحماية المدنية تخمد حريق سيارات حادث الطريق الدائرى الأوسطى الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارات الأوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نتج عن حادث تصادم 11 سيارة بنفق الأوسطى بالطريق الدائرى، وتم تجنيب السيارات حيث تقوم أوناش المرور بعمليات رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق وتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

 

 

 


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