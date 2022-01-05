اليوم السابع
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الحماية المدنية تؤمن تسرب غاز داخل عقار في حدائق الأهرام

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:24 ص
الحماية المدنية تؤمن تسرب غاز داخل عقار في حدائق الأهرام الحماية المدنية_أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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وقع تسرب غاز داخل منطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة، مما أثار حالة من القلق والخوف، وانتقل عمال شركة الغاز وتم الاصلاح. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالبوابة الرابعة بمنطقة هضبة الأهرام.
 
انتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، بالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب بماسورة الغاز داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم (103 ل).
 
تم إصلاح الكسر بمعرفة طوارئ الغاز دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
 

تسرب غاز

حدائق الاهرام

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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