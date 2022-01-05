الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة التصفية لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بكفر الشيخ

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 5 الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 2022، قرار الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، بشأن مد فترة التصفية لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بندر فوة مركز فوة، لمدة عام واحد.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وعلى القرارين الوزاريين رقمي: قرار رقم 1482 لسنة 1991 والخاص بحل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانيه بناحية بندر فوة مركز فوة، وقرار رقم 1025 لسنة 1992 والخاص بمد مدة التصفية للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية بندر فوة مركز فوة لمدة عام اعتبارا من 12/5/1992 وحتى 11/5/1993 وتم النشر بالعدد رقم 196 في 30/8/1992، وعلى القرار الوزاري رقم 842 لسنة 2016 بشأن تعديل المادة 49 من الائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي والتي تنص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذي تم نشره بالعدد رقم 293 في 28/12/201، وعلى قرار الإدارة العامة للتعاون الزراعي بكفر الشيخ رقم 2 لسنة 2020 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام اعتبارا من 12/5/2020 وحتى 11/5/2021 والذي تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم 232 في 17/10/2021، تقرر مد فترة التصفية لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بندر فوة مركز فوة لمدة عام واحد اعتبارا من 12/5/2021 وحتى 11/5/2022.