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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية آل محرم لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:55 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية آل محرم لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 5 الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 2022، قرار الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بمحافظة الفيوم بشأن قيد جمعية آل محرم لتنمية المجتمع المحلي.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر قيد جمعية آل محرم لتنمية المجتمع المحلي، تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، برقم إشهار 1889 بتاريخ 22/12/2021.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم المساعدات الاجتماعية، وتحقيق الصداقة بين الشعوب، رعاية الأمومة والطفولة والأسرة والمسجونين وأسرهم والفئات الخاصة والمعاقين والشيخوخة وأصحاب المعاشات، وحماية البيئة والمحافظة عليها والمستهلك، والدفاع الاجتماعي، والتنظيم والإدارة، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الانسان، وتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والعلمية والصحية والدينية.

وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

 

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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

قرار قيد جمعية

الفيوم

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