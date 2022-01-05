اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 06:14 ص
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التموين: صرف 15% من مقررات شهر يناير حتى الآن

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 ص
التموين: صرف 15% من مقررات شهر يناير حتى الآن المجمعات الاستهلاكية
كتب: مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أنه تم صرف ما يقرب من 15% من مقررات شهر يناير الجارى، بالإضافة إلى طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكل السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.


التموين

مقررات شهر يناير

السلع المدعمة

السلع المدعمة لاصحاب بطاقات التموين

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