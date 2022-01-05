البيت الأبيض يشدد على بقاء المدارس مفتوحة رغم ارتفاع إصابات كورونا

كتب أحمد عرفة

شدد البيت الأبيض على بقاء المدارس مفتوحة أمام الطلاب، رغم ارتفاع الإصابات بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال البيت الأبيض: نسبة دخول المستشفى حاليا ارتفعت 63 % مقارنة بالأسبوع الماضي فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يوجه فريقه لمضاعفة طلب الولايات المتحدة الخاص بأقراص فايزر المضادة لفيروس كورونا من 10 ملايين دورة علاج إلى 20 مليونا، وسيتم تسريع التسليم من سبتمبر إلى يونيو.

وقال بايدن: "قد نحتاج إلى المزيد. هذا هو التقدير الذي نحتاجه الآن"، مشيرًا إلى أن الحبوب ستقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات، وأضاف في إشارة إلى أقراص فايزر: "إنهم يغيرون قواعد اللعبة".

وعلق بايدن على حبوب فايزر، التي تعالج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، خلال اجتماع يوم الثلاثاء مع أعضاء فريق الاستجابة للجائحة بالبيت الأبيض، حيث يؤدي متحور اوميكرون المعدي إلى أعلى معدلات الجائحة للوباء.