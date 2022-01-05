البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى والمصرية للاتصالات

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، ارتفاع رصيد شهادات إيداع كلا من البنك التجارى الدولى إلى 193.297 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.645 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.571 مليون شهادة، جي بي أوتو إلى 215.666 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.586 مليون شهادة، وشركة عامر جروب عند 114.912 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 371.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.37% والعرب على 10.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14398 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4298 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1143 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.