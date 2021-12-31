البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"جى بى أوتو وعامر" وارتفاع هيرميس وCIB

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع جي بي أوتو إلى 215.666 مليون شهادة، وشركة عامر جروب إلى 114.912 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع كل من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 240.571 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 192.902 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.586 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.643 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ 4 صفقات كبرى، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74% والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 476.9 مليون جنيه، مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14228 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4716 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.