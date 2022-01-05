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الإفتاء عن وشم المعاق ذهنيا: يجوز كتابة بياناته على جسمه باستخدام الميكروبليدينج

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:08 ص
الإفتاء عن وشم المعاق ذهنيا: يجوز كتابة بياناته على جسمه باستخدام الميكروبليدينج دار الإفتاء المصرية
كتب محمد تهامى زكى

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قالت دار الإفتاء المصرية: "إن المعاق ذهنيًّا الذى لا يستطيع التعريف بنفسه، ولا ذكر بياناته ولا يحافظ على بطاقة تعريفية به، يجوز كتابة بياناته على جزء ظاهر من جسمه باستخدام تقنية الميكروبليدينج".

وأضافت الإفتاء، عبر حسابها على إنستجرام: "المعاق الذى لا يدرك، ولا يعرف كيف يدلى باسمه وعنوانه وبياناته التى تساعده على الحفاظ على حياته؛ فإن أمكن أن يعلق فى رقبته أو فى يده أو يوضع فى ملابسة شيء كبطاقة تعريفية له تشتمل على اسمه وعنوانه وهاتف لوالده، أو أحد أقاربه ليسهل الوصول إليهم فى حالة خروجه من البيت وضياعه، وإلا فإنه يجوز أن يكتب هذه البيانات على جزء ظاهر من جسمه كيَدِهِ مثلا بتقنية الميكروبليدينج".

الإفتاء
الإفتاء

 

 

 


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