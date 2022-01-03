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الإفتاء: "الميكروبليدنج" جائز شرعا لأنه فى طبقات الجلد الخارجية.. فيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 04:15 م
الإفتاء: "الميكروبليدنج" جائز شرعا لأنه فى طبقات الجلد الخارجية.. فيديو دار الإفتاء
كتبت ــ آية دعبس

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"ما حكم عمل الميكروبليدنج؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
 
وقال عثمان: "صحيح لأنه يختلف عن الوشم، حيث إن الوشم ينتج عنه خروج الدم ويترك أثرا فى الجلد، ولا يختفى أبدا، بينما الميكروبليدنج فى طبقات الجلد الخارجية ولا ينتج عنه خروج دم من الجسم، وبالتالى فهو جائز.
 
كانت قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إهداء ثواب الأعمال للأحياء، فكل قُربة يفعلها الإنسان ويهب ثوابها كلها أو بعضها لغيره، حيًّا كان أو ميتًا، فإن ثواب ذلك يصل إليه إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شىء، والأصل في ذلك ما صح عن النبي ﷺ: «أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته».
 
وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كشف عن استحداث مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، فى عام 2021، وذلك خلال الإعلان عن حصاد الدار، موضحا أن تلك الوحدة هى عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وملاحظة تزايدها في السنة الأولى من الزواج.

دار الافتاء

الميكروبليدنج

حكم عمل الميكروبليدنج

هل الميكروبليدنج حرام

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