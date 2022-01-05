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الأمم المتحدة: وفاة 15 شخصا وتضرر 60 ألفا فى فيضانات بوليفيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:42 م
الأمم المتحدة: وفاة 15 شخصا وتضرر 60 ألفا فى فيضانات بوليفيا فيضانات - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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استمرت الأمطار الغزيرة في إحداث فيضانات في سبع مقاطعات من أصل تسعة في بوليفيا ، مما أدى إلى وقوع إصابات وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

وأكد التقرير الصادر عن المنظمة الأممية أنه لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم ، وتضرر ما يقرب من 60 ألف شخص من الفيضانات لافتا إلى أنه تواصل السلطات الوطنية عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة لدعم السكان المتضررين محليا مشيرا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في 5-6 يناير على معظم وسط بوليفيا.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " حذر بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة  على أجزاء من شمال شرق عمان ، بينما في 6 يناير ، من غير المتوقع هطول أمطار، نقلا المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية

وأضاف بيان المنظمة أنه ضربت الفيضانات الواسعة النطاق الناجمة عن الأمطار الغزيرة العديد من محافظات عمان ، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار.


الأمم المتحدة

اوتشا

بوليفيا

امطار

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