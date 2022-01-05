الأمم المتحدة: تعيين منسقين جدد فى ليسوتو وزيمبابوي

كتبت : هند المغربي

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن تعيين اثنين من المنسقين المقيمين في كلا من دولة ليسوتو وزيمبابوي وذلك بعد موافقة الحكومات المضيفة المعنية، حيث تم تعيين أماندا خوزي موكواشي من زامبيا لتكون المنسق المقيم الجديد في ليسوتو، بالإضافة إلى تعيين إدوارد كالون من سيراليون المنسق المقيم الجديد في زيمبابوي، مهنئا المعينين الجدد

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة " إن المنسقين المقيمين هم ممثلو الأمين العام للتنمية على المستوى القطري ويقودون عملنا أيضًا لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)كما أنهم يحشدون الدعم لمعالجة الآثار المتعددة لكوفيد -19 ، بما يتماشى مع دعوة الأمين العام "لجعل التعافي قرارنا لعام 2022".