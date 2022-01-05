اعرف مصير مستريح أجنبى استولى على تحويشة مواطنين بزعم توظيفها فى النزهة

كتب سليم على

لجأ "مستريح أجنبي" للنصب على المواطنين بالاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم، ومنحهم فوائد شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، حتى دخل السجن.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من 3 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وقدم أحد المُبلغين شيكا بنكيا لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

أسفرت الجهود أن المشكو فى حقه محبوس على ذمة قضيتى (شيك والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات).. وتم إستخراجه من محبسه ، وبمواجهته أقر بأقوال المجنى عليهم وأضاف بقيامه بإرتكاب عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم.

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.