اليوم السابع
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إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم من رحلة علاجية.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:50 م
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم من رحلة علاجية.. صور إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم من رحلة علاجية
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت إيبارشية إسنا وأرمنت، حفلا لاستقبال لنيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، وسط موكب يصحبه دقات أجراس الكنيسة، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية خارج الإيبارشية استمرت أسابيع.

وكان فى استقبال الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بمقر المطرانية بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، أباء كهنة الإيبارشية والشمامسة، وعدد كبير من الشعب القبطي الذين قابلوه بالتصفيق الحاد، كما أطلقت السيدات الزغاريد ونثر الأزهار ترحيبا به.

وفور قدومه قام الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بتأدية صلاة الشكر بكنيسة العذراء مريم بإسنا، وذلك وسط عدد كبير من الشمامسة الذين قاموا بتأدية الصلوات، بالإضافة إلي فقرات متنوعة من باقات الترانيم وكورال ذوي الإحتياجات الخاصة بلغة الإشارة، وقام البعض بإلقاء كلمات ترحيبة تعبيراً عن سعادتهم بعودة نيافته بعد رحله علاجية خارج الإيبارشية، سائلين الرب أن يكون دائماً نوراً وبركه للإيبارشية، واختتم الإحتفال بكلمة قصيرة لنيافته، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية للاباء كهنة الإيبارشية وجميع الحاضرين.

وكان قد حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت والشعب القبطي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، من خلال زيارته لكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، والقس هدرا لطفي، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس أنطونيوس صدقي كهنة الكنيسة، والنائبة أمانى الشعولى عضومجلس النواب عن محافظة الأقصر.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة، عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسعادة على المصريين وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار، ومن جانبه أثني الأنبا يواقيم، عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة في كل عيد، مشيراً إلى أن هذا يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (1)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم 

 

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (2)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم 

 

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (3)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم 

 

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (4)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم 

 

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (5)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم

 

إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم (6)
إيبارشية إسنا وأرمنت تحتفل بعودة نيافة الأنبا يواقيم

الاقصر

ايبارشية اسنا وارمنت

اخبار اليوم

عودة نيافة الأنبا يواقيم من رحلة علاجية

اخبار المحافظات

كنيسة العذراء مريم باسنا

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