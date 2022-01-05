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إغلاق 1358 منشأة طبية خاصة بـ 25 محافظة لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:26 ص
إغلاق 1358 منشأة طبية خاصة بـ 25 محافظة لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1358 منشأة طبية خاصة مخالفة في 25 محافظة خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى أمس الموافق 4 يناير 2022، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة.

يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الدورية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و135 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار "زكي" إلى تحرير 104 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح "زكي" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

 


الصحة

المستشفيات

المنشآت الطبية

منشأة طبية مخالفة

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