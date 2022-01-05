اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 07:08 م
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إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:41 م
إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق بجوار مرور مدينة المنيا الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بجوار وحدة مرور مدينة المنيا الجديدة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن وقوع إصابات.

 

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

 

ومن ناحية أخرى، شهد مركز بنى مزار انهيار منزل مكون من طابقين دون حدوث إصابات وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانهيار المنزل مبنى بالطوب اللبن ومكون من طابقين، دون حدوث أى إصابات.


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