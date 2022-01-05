إدارة بايدن تتعهد بمحاكمة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكابيتول مهما كانت صفتهم

كتب أحمد عرفة

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن بمحاكمة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكابيتول مهما كانت صفتهم، وفقا لخبر عاجل بثقته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيدين دور الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى التحريض على الاعتداء على مبنى الكونجرس.

وهناك طوارئ أمنية تشهدها واشنطن خاصة فى محيط مبنى الكونجرس الأمريكى والمبانى التى تضم مؤسسات رسمية وشبه رسمية داخل الولايات المتحدة قبل ساعات من ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول التي وقعت 6 يناير من العام الماضي، وشهدت أحداث دامية أسفرت عن مقتل 5 وإصابة العشرات بمصادمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، وقوات الأمن.

وبحسب مسئولين تحدثوا لشبكة سى إن إن، فإن الجهات الأمنية المختلفة على أهبة الاستعداد، للتعامل مع سيناريو مماثل لـ اقتحام الكونجرس فى الذكرى الأولى لتلك الأحداث الدامية.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الوزارة تعمل "بمستوى عالٍ من اليقظة لأننا في مستوى عالٍ من التهديد" بشكل عام، لكنه أضاف أن الوزارة ليست على علم بأى تهديدات تتعلق على وجه التحديد بالذكرى السنوية لـ6 يناير، وقال: "إن تهديد المتطرفين العنيفين فى الداخل كبير جدا".