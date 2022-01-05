البيت الأبيض: بايدن سيدين دور ترامب فى التحريض على الاعتداء على مبنى الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أعلنت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدين دور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في التحريض على الاعتداء على مبنى الكونجرس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وهناك طوارئ أمنية تشهدها واشنطن خاصة في محيط مبني الكونجرس الأمريكي والمباني التي تضم مؤسسات رسمية وشبه رسمية داخل الولايات المتحدة قبل ساعات من ذكري اقتحام مبني الكابيتول التي وقعت 6 يناير من العام الماضي، وشهدت أحداث دامية أسفرت عن مقتل 5 وإصابة العشرات في مصادمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، وقوات الأمن.

وبحسب مسئولين تحدثوا لشبكة سي إن إن ، فإن الجهات الأمنية المختلفة على أهبة الاستعداد، للتعامل مع سيناريو مماثل لـ اقتحام الكونجرس في الذكري الأولي لتلك الأحداث الدامية.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الوزارة تعمل "بمستوى عالٍ من اليقظة لأننا في مستوى عالٍ من التهديد" بشكل عام، لكنه أضاف أن الوزارة ليست على علم بأي تهديدات تتعلق على وجه التحديد بالذكرى السنوية لـ6 يناير، وقال: "إن تهديد المتطرفين العنيفين في الداخل كبير جدا."