إحالة طالب كلية الهندسة المتهم بقتل معلمة فى الدقهلية للمحاكمة الجنائية

الدقهلية شريف الديب

أحال المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، طالب كلية الهندسة المتهم بقتل وسرقة معلمة داخل منزلها بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، إلي محكمة الجنايات لبدء جلسات محاكمته.

وتعود احداث القضية بعد أن تم العثور على جثة "أمال ٠ ل٠ ر " 62 سنة" مدرسة بالمعاش ومقيدة بالحبال اليدين ومذبوحة من الرقبة داخل منزلها وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المنصورة الدولي.

وقد كشفت التحريات الأولية أن السيدة تقيم فى عقار مكون من خمسة طوابق ملكها، وزوجها متوفي وأبناؤها سافروا منذا أربعة أيام إلى أحد الدول العربية التي يعملون به، وزوجات أبناءها يقطنون الأدوار العلوية، وتبين أن أحد زوجات الابن هي من اكتشفت الحادث، وذلك بعد أن تركتها منذ ساعة، وعاودت الاتصال بها مرة أخرى ولم تقم بالرد عليها، فعادت إليها مرة أخرى فوجدتها مقيدة بالكرسي ومقتولة.

ووجه مدير أمن الدقهلية، مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز والنقيب محمد صبح والنقيب محمد قاسم معاونى المباحث.

وكشفت تحريات المباحث رصد أحد كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع شاب يرتدي كاب وكمامة ، دخل إلى المنزل وخرج بعد فترة ، وتبين انه على صلة قرابة بأحد زوجات ابنها ( ابن عمته )، وتبين أنه لم يصعد إلى شقة ابنه عمه وكان يسرق مشغولاتها الذهبية، وعندما اكتشفت وجوده، قام بتوثيقها وطعنها لعدم الإرشاد عنه وافتضاح أمره، وتم ضبط المتهم وتبين أنه اسلام. أ. ص 21 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.