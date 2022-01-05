بث مباشر.. تشييع جثمان صياد البرلس شهيد لقمة العيش فى البحر المتوسط

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من تشيع أهالي مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، جثمان صياد لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط بنطاق ساحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر غرق قارب يعمل عليه نتيجة اصطدامه بآخر، وذلك بعد أيام من غرق 4 صيادين في حادث شبيه.

وصل جثمان الصياد المتوفي إلى مسقط رأسه مدينة برج البرلس، قادمًا من مشرحة مستشفى رأس البر بمحافظة الدقهلية، عقب صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة غرق القارب، فيما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه بالقرب من المقابر بمدينة برج البرلس.

وكانت الجهات الأمنية بمركز شرطة البرلس، تلقت إشارة من مديرية أمن الدقهلية تفيد برصد حالة غرق قارب "الأمير حسن"، إثر اصطدامه "بركة أبوشريف"، في مياه البحر المتوسط في حدود سواحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

و أسفر الحادث عن مصرع أحمد الحمراوي، يقيم بمدينة برج البرلس، يعمل على القارب الغارق "الأمير حسن"، وتم إنقاذ 6 صيادين آخرين.