اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 06:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر.. تشييع جثمان صياد البرلس شهيد لقمة العيش فى البحر المتوسط

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:35 ص
بث مباشر.. تشييع جثمان صياد البرلس شهيد لقمة العيش فى البحر المتوسط جنازة صياد كفر الشيخ
كفر الشيخ_ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من تشيع أهالي مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، جثمان صياد لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط بنطاق ساحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر غرق قارب يعمل عليه نتيجة اصطدامه بآخر، وذلك بعد أيام من غرق 4 صيادين في حادث شبيه.
 
 
وصل جثمان الصياد المتوفي إلى مسقط رأسه مدينة برج البرلس، قادمًا من مشرحة مستشفى رأس البر بمحافظة الدقهلية، عقب صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة غرق القارب، فيما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه بالقرب من المقابر بمدينة برج البرلس.
 
وكانت الجهات الأمنية بمركز شرطة البرلس، تلقت إشارة من مديرية أمن الدقهلية تفيد برصد حالة غرق قارب  "الأمير حسن"، إثر اصطدامه "بركة أبوشريف"، في مياه البحر المتوسط في حدود سواحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
 
و أسفر الحادث عن مصرع أحمد الحمراوي، يقيم بمدينة برج البرلس، يعمل على القارب الغارق "الأمير حسن"، وتم إنقاذ 6 صيادين آخرين.
 
4cc74007-4507-4d51-a4e1-44c87b07f133
 

 

8e794e8f-6cd2-40c2-b433-041e65dd2df9
 

26dab717-50a0-41eb-97e6-57ffa6197a4c

 

47e06005-cb72-428e-9070-f39093fef71a

 
99d0ed3a-9cd3-4e3d-824f-1153139df685
 

 

795e1c0e-d0d2-4efb-9963-209add19df2f
 

 

77665fbe-c173-4300-a953-a4a8e75d8722
 

8322256e-ffd6-407a-bb6e-c47af3758909

 

dad3f10d-207a-42e4-9f03-3c58505db5b7

 

 


كفر الشيخ

برج البرلس

محافظة كفرالشيخ

صيادين

رحلات صيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة