إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 295 مليون حالة إصابة

وأوضحت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و457 ألفا و484 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 57 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 830 ألفا و71 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 619 ألفا و654 وفاة، ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 482 ألفا و551 حالة.