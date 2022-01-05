إجماع سياسى على إعادة انتخاب الرئيس الألمانى شتاينماير لولاية أخرى

أقرت الهيئات الرئاسية للتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأربعاء في الجمعية الاتحادية المختصة بانتخاب الرئيس الاتحادي، وكذلك كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكى، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والتحالف، تولي شتاينماير ولاية ثانية.

وجاء في بيان مشترك لزعيمي حزب الخضر، روبرت هابيك وأنالينا بيربوك، ورئيسي الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروغه وبريتا هاسلمان: فرانك-فالتر شتاينماير رئيس اتحادي جيد للغاية ويحظى بتقدير كبير، وقد قدم خدمات كبيرة لبلدنا في فترة ولايته الأولى.

وأضاف الساسة الأربعة في البيان: صوته القوي الذي يدعو إلى التماسك الديمقراطي على وجه الخصوص يستحق احترامنا ودعمنا، نحن مقتنعون بأنه سيواصل تقديم الدعم والتوجيه لمجتمعنا خلال الطريق الصعب للخروج من الجائحة. لذلك نؤيد إعادة انتخابه ونوصي ناخبينا في الجمعية الاتحادية بإعادة انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير رئيسا فيدراليا".

وبعد موافقة التحالف المسيحي والخضر يمكن لشتاينماير توقع تأييد واسع النطاق لشغله فترة ولاية ثانية لمدة خمس سنوات، ومن المقرر انعقاد الجمعية الاتحادية لأعادة انتخاب شتاينماير في 13 فبراير المقبل.

وكانت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا قد نُشِرَتْ أمس الثلاثاء كشفت عن أن 75% من الألمان قالوا إن لديهم ثقة كبيرة جدا أو ثقة كبيرة في الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير يتم اليوم الأربعاء عامه الـ66، ويشغل منصب الرئيس الاتحادي منذ عام 2017، ويحق له تولي منصب الرئاسة مرتين متتاليتين فقط.