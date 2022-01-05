أكرم القصاص: قصة الابتزاز بالصور موجودة قبل ظهور السوشيال ميديا

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص ، رئيس تحرير اليوم السابع، إن قصة الابتزاز بالصور موجودة قبل ظهور السوشيال ميديا، وذلك تعليقا على واقعة وفاة الفتاة "بسنت" بعد تعرضها للابتزاز، فيما عقبت الإعلامية لميس الحديدى قائلة: "كان بيحصل من أيام فيلم شادية، ويجب أن نحذر البنات".

وأضاف رئيس تحرير اليوم السابع، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة on، تعليقا على فيديو رقص المدرسين: الكاميرا بقت بطل في كل الأحداث ومن المهم أن الشخص يحافظ على صورته، متابعا: "ما قبل انتشار الكاميرا غير ما بعدها".

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، تعليقا على فيديو رقص المدرسين: "هذا المجتمع فيه ناس بتصور الآخرين من البلكونة، نحن ندينهم ولكنهم موجودون، والمجتمع مش كله نخبة، والناس المبتزة موجودة".