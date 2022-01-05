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أستاذ فيروسات بجامعة زويل: أدوية كورونا توقف تكاثر الفيروس وتقوى المناعة

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:56 م
أستاذ فيروسات بجامعة زويل: أدوية كورونا توقف تكاثر الفيروس وتقوى المناعة فيروس كورونا -أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا، من الأدوية المعتمدة والتي ستصل مصر خلال أيام، لعلاج الحالات المصابة بالفيروس المستجد، مبينا: "الدواء الجديد سيوقف تكاثر الفيروس في الجسم، خاصة إذا حصل عليها المريض في الأيام الأولى من الإصابة".

 

وأضاف الشبيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك أدوية أخرى أعلنت عنها عدد من الدول ومنها إنجلترا، وهذه الأدوية كلما حصل عليها المريض مبكرا كلما كان أفضل، لأنها تمنح قدرة لجهاز المناعة على مقاومة الفيروس بشكل أكبر".

 

وعن الفرق بين اللقاح والدواء، قال: "اللقاح يساهم في تكوين أجسام مضادة لمقاومة الفيروس، أما الدواء فهي عبارة عن أجسام مضادة جاهزة تساعد على مقاومة المرض ودعم جهاز المناعى بشكل أكبر".

 

وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد تطوير في اللقاحات لمواجهة المتحورات المتعددة التي ظهرت في الفترة القليلة الماضية".


ايمن الشبيني

ادوية كورونا

اخبار التليفزيون

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