أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعة عددا من الأحداث والأخبار الهامة، لعل أبرزها، اعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لمستويات تتخطي 40 مليار دولار ، وفيما يلي أبرز الأخبار المشنورة على مدار الساعة.

مصر تصدر 59 شحنة غاز مسال من إدكو خلال عام 2021

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن تصدير نحو 59 شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بإدكو خلال عام 2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مصنع إسالة الغاز بإكو يعمل بكامل طاقته، لافتا إلى أنه جارى التجهيز لتصدير عدد من الشحنات خلال شهر يناير الجارى.

يذكر أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

ومؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 بلغت: 82.4 مليون طن مكافئ و8.4% زيادة فى الإنتاج بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى53.1 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. هذا وجدير بالذكر أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.

ارتفاع مؤشرات البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة. وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بالشهر السابق لتسجل: 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوي المُحايد (50 نقطة)، مُسجلاً قراءة أعلي من متوسط السلسلة (48.2) على المدي الطويل (منذ شهر ابريل 2011). كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة وكذلك، مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدي المستوي المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، اذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر.

ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.935 مليار دولار بنهاية ديسمبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

ارتفاع طفيف بمعدل إنتاج البوتاجاز أكتوبر الماضى ليسجل 142 ألف طن

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات الانتاج والاستهلاك من البوتاجاز خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت معدلات الانتاج المحلى من البوتاجاز نحو 142.7 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، بينما كان معدل الانتاج 140.6 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز، إن معدلات الاستيراد في المقابل شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات من البوتاجاز نحو 179 ألف طن، مقابل 161 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020 ، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

وكان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي قد سجل نحو 3841 ألف طن، مقابل 3965 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 ألف طن، بينما شهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا فى شهر سبتمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن، وسجل حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى نحو مليوني و546 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليوني و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.