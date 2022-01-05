أحمد غزالى يخوض رحلة بالدراجة الهوائية دعما لـ"حياة كريمة" من قنا للإسكندرية

أسيوط - هيثم البدرى

"أنا شايف حياة كريمة هي أفضل مبادرة رئاسية عرفتها مصر في العصر الحديث".. بهذه الكلمات بدأ أحمد غزالي البالغ من العمر 52 عاما حديثه لليوم السابع، حيث يخوض غزالي رحلة بالدارجة الهوائية "عجلة" من محافظة قنا إلي محافظة الإسكندرية دعما وعرفانا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال أحمد غزالي لليوم السابع، إنه يخوض رحلة بالدارجة الهوائية من قنا إلي الإسكندرية وذلك لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما قامت به هذه المبادرة من تغيير كامل لواقع القري الأكثر احتياجا في مصر حيث تعتبر هذه المبادرة واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث حيث غيرت واقع القري الفقيرة وقدمت خدمات، وبنية تحتية ومباني حكومية لتيسير أعمال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف غزالي، أن هذه الرحلة علي نفقته الخاصة لا تدعمه أي جهة أو هيئة حيث إنها بناء علي قناعته الشخصية وبدأ في هذه الرحلة بعد أن شاهد التطوير في محافظته وخاصة في قرية المراشدة أمور تدعو للفخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث جعل من هذه القرية الفقيرة في الخدمات، والإمكانيات واحدة من القري النموذجية التي تحسنت أحوالها وصارت من أجمل القري في محافظات الصعيد وشرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح التطوير فيها.

وأوضح غزالي، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين يحاولون إحباطه لعدم إكمال مسيرته بالدراجة وذلك أثناء رحلته التي ليست هي الأولي حيث خاض رحلة من قبل لنفس المسافة والمحافظات للتوعية بفيروس كورونا ومخاطرة وكانت واحدة من الرحلات الناجحة بالنسبة له.