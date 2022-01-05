حياة كريمة.. صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 1700 مواطن بالتل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على مدار يومين، بإشراف الدكتور على حطب، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية الشيخ عطية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وتم الكشف على 1700 مواطناً، وذلك فى إطار مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه القافلة ضمت عيادات متنقلة فى تخصصات الجراحة، والباطنة، والأطفال، والنساء، والأسنان ،وتنظيم الأسرة، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائى مجانى، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحى للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذا التوعية بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور على حطب، أن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 1700 مواطناً من أهالى التل الكبير، حيث تم استحداث عيادة للرمد، والأنف والإذن، وعيادة للعظام، وأخرى للاعتلال الكلوى، لافتا أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين و الإهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.