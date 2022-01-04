680 مليون جنيه صادرات البطاطا المصرية فى 9 أشهر عام 2021

كتب: مدحت عادل

تكتسب صادرات السلع الغذائية أهمية نسبية كبيرة بين الصادرات المصرية عموما، نظرا لما تتمتع به من ميزة نسبية بين دول المنطقة، ومن هذه الصادرات تأتي البطاطا والتي رصدت بيانات حكومية تطور صادراتها العام الماضي 2021.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من البطاطا سجلت نحو 680 مليون و790 ألف جنيه " 45 مليون و386 ألف دولار" وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر عام 2021، وبلغت قيمة صادرات البطاطا في شهر سبتمبر فقط نحو 92 مليون و175 ألف جنيه "6 ملايين و145 ألف دولار"، بينما كانت 69 مليون و915 ألف جنيه "4 ملايين و661 ألف دولار"، بزيادة بلغت 22 مليون و260 ألف جنيه.

وتعتبر صادرات البطاطا ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية وفقا لبيانات شهر سبتمبر عام 2021، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 351 مليون و460 ألف دولار، مقابل 296 مليون و369 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 55 مليون و91 ألف دولار.

وتتضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية كلا من البطاطس، بالإضافة إلى البصل الطازج، والبرتقال والطماطم والفول السوداني، بالإضافة إلى البقول والفواكه الطازجة ونباتات الجذور للعطور والطب.

وسجلت إجمالي الصادرات الزراعية المصرية نحو 5 ملايين و200 ألف و864 طن من المنتجات الزراعية في الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021، بزيادة بلغت نحو 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ".