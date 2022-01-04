اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:53 م
أكرم القصاص
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6 شروط لمواجهة تعاطى المخدرات.. لائحة شغل الوظائف توضح (إنفوجراف)

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:08 م
6 شروط لمواجهة تعاطى المخدرات.. لائحة شغل الوظائف توضح (إنفوجراف) 6 شروط لمواجهة تعاطى المخدرات

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
 
 
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عدم تعاطى المخدرات وثبوت ذلك بتحليل مفاجئ
 
تحريز العينة الإيجابية وإيقاف العامل لحين إعادة التحليل
 
الإخطار بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من وصول العينة
 
إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون
 
إذا لم يمتثل العامل للتحليل أو تعمد غش العينة يعتبر ذلك سببا لإنهاء الخدمة
 
إخطار المرشح بموعد التحليل فإذا تخلف دون عذر أو حاول الغش يُستبعد من العمل

 


شروط العمل

مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية

اليوم السابع بلس

قانون المخدرات

قانون فصل الموظف

قانون فصل متعاطى المخدرات

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