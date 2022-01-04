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12 خطوة تحميك من حرائق الشقق السكنية خلال فصل الشتاء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:23 ص
12 خطوة تحميك من حرائق الشقق السكنية خلال فصل الشتاء.. تعرف عليها إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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وضعت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الاشتراطات على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق خلال فصل الشتاء، ومن تلك الخطوات:

 

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.


حرائق الشقق

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