اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد البحرين: حريصون على تعزيز العلاقات مع السعودية لمزيد من النماء

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:10 ص
ولى عهد البحرين: حريصون على تعزيز العلاقات مع السعودية لمزيد من النماء ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع السعودية لاستمرار تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين، مشيرا إلى ما يجمع بلاده والسعودية من علاقات تاريخية تميزت برسوخها.
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له.
 
من جانبهم، أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق عن تقديرهم لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام دائم بترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد، معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

البحرين

السعودية

سلمان بن حمد آل خليفة

البحرين والسعودية

مجلس الشورى السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة