وكيل تعليم بورسعيد يؤكد قوة مقومات المحافظة لإجراء الامتحانات بشكل منضبط

بورسعيد - محمد عزام

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بقيادات التعليم بحضور أحمد والى وكيل المديرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

رحب وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع بالحضور ثم عرف نفسه للحضور بعرض جانبا من سيرته الذاتية مقدما لهم التهنئة بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عاما جديدا سعيدا.

وأكد وكيل الوزارة، أن محافظة بورسعيد لديها مقومات قوية تمكنها من إجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2021 – 2022 التي ستنطلق يوم 10 يناير الجاري بشكل قياسي ومنضبط، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة انتظام سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى وجوب تحديد المميزات التي يمتلكها تعليم بورسعيد والعمل على تحسينها للوصول لأقصى درجات المثالية والجودة التي تعد أحد العناصر الهامة للنهوض بالمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن بورسعيد لديها بنية تحتية تعليمية قوية وكثافات طلابية مقبولة.



وقال وكيل الوزارة، إن التحول الرقمي فى بورسعيد إنجاز عظيم يسهم بشكل فعال فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويساعد الطلاب فى الوصول للمنصات الرقمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعدة خصيصا لاستهداف المناهج الدراسية والتوسع فى بحر المعارف عن طريق بنك المعرفة المصري.

ولفت وكيل الوزارة إلى الاختلاف والصراعات لا تخلق مناخا صالحا للعملية التعليمية أو تقديم خدمات تعليمية مميزة، وأن العمل بأسلوب علمي يوفر الجهد والوقت ويحقق الالتفاف حول رؤية القيادة بعد توزيع الاختصاصات.

واستهدف الاجتماع مديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية والنوعية والموجهين العموم.



اجتماع وكيل الوزارة ببورسعيد



جانب من حضور قيادات التعليم ببورسعيد



قيادات التعليم خلال الاجتماع