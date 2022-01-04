وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزراء الخارجية أكدوا الحاجة إلى موقف حلف شمال الأطلسي موحد وجاهز وحازم للدفاع الجماعي عن الحلفاء والتعاون عبر الأطلسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بمواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين مع جميع الحلفاء والشركاء عبر المحيط الأطلسي أثناء العمل على خفض التصعيد من خلال الردع والدفاع والحوار.

كما أبرز وزراء الخارجية، بحسب البيان، تضامنهم مع ليتوانيا في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة والإكراه الصيني الاقتصادي.

وتضمّ مجموعة بوخارست الدول التسع الآتية: بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

