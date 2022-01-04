وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بالعام الجديد: الجمهورية الجديدة ترسيخ للمواطنة

كتب على عبد الرحمن

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد.

وأكد وزير الأوقاف، أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية ، وترسيخ أسس العيش المشترك ، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا ، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي .

ومن جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين ، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة، وأن يرفع الله فيه الوباء والبلاء، مؤكدًا أن الرسالات السماوية بينها مشتركات أخلاقية كثيرة، وأن من بين هذه المشتركات هي قيمة السلام، وقيمة الأخوة حيث يقول رسولنا الكريم: "اللهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمُ إخْوَةٌ".

وأشار شيخ الأزهر أن هذا التحاب والتواد الممثل في التهنئة بالمناسبات الدينية والاجتماعية ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات كما يصوره البعض؛ ولكنه يأتي انطلاقًا من فهمنا لفلسفة ديننا الحنيف، مؤكدًا ضرورة التحام المؤمنين بالأديان والتفافهم حول قيمهم الأصيلة، للدفاع عن أزمة الإنسان المعاصر ومواجهة هذا الطوفان الذي يستهدف القضاء على القيم الإنسانية، وأن صوت المؤمنين بالأديان هو الصوت الباقي لإنقاذ الإنسان من المأساة التي تتربص بالعالم لتفكيك مفهوم الأسرة ومحاربة الدين وتجنيبه، وإفقاد المجتمع مناعته الاجتماعية للتصدي لمثل هذه الأزمات والكوارث.