نقيب العاملين بالمرافق: إعداد دراسة لوضع آلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للأعضاء

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة هشام فؤاد على أن النقابة العامة طالبت بسرعة أعداد دراسة وتصور بشأن تحديد آلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين اللذين يبلغون سن المعاش من العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

وأشاد فؤاد، في تصريحات اليوم، بالموافقة على القرارات الخاصة بالعاملين لتحسين أوضاعهم المعيشية فى مقدمتها صرف مبلغ 200 ألف جنيه للعامل المتوفى أثناء العمل وبسببه وكذلك الموافقة أيضا على صرف 100 ألف جنيه لحالة الوفاة الطبيعية التى يتم صرفها لورثة العامل.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن مطلب النقابة العامة بصرف مكافأة نهاية خدمة لكافة العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مبرره أن العامل المتقاعد لسن المعاش لا يتقاضى أى مكافأة لنهاية الخدمة رغم ما يبذله من جهود فى العمل ليلا ونهارا ويتحدى قسوة الظروف طوال مدة خدمته الوظيفية لذا يجب أن يكافئ من خلال حصوله على مكافأة نهاية خدمة، مثمناً المجهودات المبذولة من قبل العاملين بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، لما يسطروه من إنجازات تاريخية متمثلة فى مساهمتهم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية التى تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى استحوذت على إشادة خاصة من الرئيس السيسى فى افتتاحات المشروعات القومية.