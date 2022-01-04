اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:39 م
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ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS )

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:59 م
ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة كما أستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال ، وقد تابع اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.
 
و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29598 طن تشمل : 3952 طن كوارتز و 7896 طن ملح صخرى و 3200 طن فوسفات  و 1600 طن مولاس و 9000 طن ملح و 3950 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46043 طن تشمل :  15683 طن ذرة و 1354 طن سلاج و 2100 طن خردة و 1661 طن حديد صاج و 7154 طن ابلاكاش و 5066 طن سكر و 6000 طن كلوريد و 9975 طن قمح .
 
بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 662 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و باذنجان و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بردقوش و أعشاب و فول سودانى و شمر و فول و كراوية و نعناع و ليمون ) و فواكه (  برتقال و جريب فروت و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و ماليزيا و الصين و المانيا و بنجلاديش و كرواتيا و هونج كونج  و أمريكا و باكستان و فرنسا و اسبانيا و بلجيكا و اندونيسيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1454 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2047 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135516 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130327 طنا كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1307 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة.

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