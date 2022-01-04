ميلانيا ترامب تحتفل بعيد ميلاد الـ"بيتكوين" مع تجاوز قيمتها تريليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

أعربت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمها لعملة البيتكوين خلال الذكرى الثالثة عشرة لنشأتها، بعد أسابيع من إطلاقها مسعىها الخاص بالرمز غير القابل للاستبدال (NFT).

في تغريدة، أشارت ميلانيا ترامب إلى أن قيمة البيتكوين تجاوزت تريليون دولار (742.3 مليار جنيه إسترليني) من حيث القيمة السوقية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "يُقال على نطاق واسع أن القيمة السوقية لبيتكوين تتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي. يصادف اليوم الذكرى الثالثة عشرة لتكوين Bitcoin Genesis Block. عيد ميلاد سعيد"

جاءت تغريدة ترامب في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تجزئة تعدين البيتكوين - وهو مقياس لقياس القوة الحسابية المستخدمة في معالجة المعاملات - إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الذكرى الـ13.

يُعتقد أن الكتلة الأولى من blockchain Bitcoin ، والمعروفة باسم "genesis block" تم تعدينها من قبل المؤسس المجهول ، والذي لا تزال هويته غامضة حتى الآن وخضعت لتكهنات لا نهاية لها.

أطلقت ترامب منصتها الخاصة بـ NFT بعد أن قدمت عرضها لأول مرة - لوحة مائية رقمية لعيونها - في 16 ديسمبر ، لتنضم إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين يعرضون فنهم الرقمي وتذكاراتهم.

قالت ترامب في بيان: "أنا فخورة بالإعلان عن مساعدي الجديدة في NFT ، والتي تجسد شغفي بالفنون وستدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرة Be Best الخاصة بي".

كان هذا أول مشروع لها بعد عام تقريبًا من خروج زوجها دونالد ترامب من البيت الأبيض.

وفقًا للبيان الصحفي، ستعرض ترامب عن NFTs "على فترات منتظمة" على موقعها على الإنترنت وسيتم تخصيص جزء من المكاسب للأطفال بالتبني.

في يونيو من العام الماضي ، أصبحت السلفادور أول دولة تستخدم البيتكوين كعملة قانونية لاستخدامها في دفع ثمن البضائع والضرائب.