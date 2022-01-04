موجة صقيع تجتاح بريطانيا.. وخبراء: نشهد أعلى مستويات انخفاض بدرجات الحرارة

كتبت: نهال أبو السعود

تم تحذير البريطانيين من توقع ظروف جوية قاسية في الأيام المقبلة، حيث تغير الطقس المعتدل القياسي خلال عيد الميلاد والعام الجديد بدرجات حرارة دون الصفر.

وأصدرت السلطات البريطانية تنبيه للطقس البارد في معظم أنحاء شمال إنجلترا ، مع وجود ظروف جليدية قاسية وثلوج كثيفة محتملة من منتصف ليل الثلاثاء حتى يوم الخميس، وهناك تحذيرات من الثلوج والجليد والرياح في أجزاء من شمال اسكتلندا في الأيام المقبلة أيضًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الرياح الدافئة القادمة من وسط المحيط الأطلسي تعني أن درجات الحرارة كانت تحوم حول علامة 16 درجة مئوية في أجزاء من المملكة المتحدة في مطلع العام ، مما يجعلها أدفأ ليلة رأس السنة ويوم رأس السنة على الإطلاق.

قال رئيس الأرصاد الجوية بمكتب الأرصاد الجوية نيل أرمسترونج: "بعد موجة خفيفة بشكل استثنائي، من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة بالنسبة للكثيرين في شمال انجلترا من وقت متأخر يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء هذا الانخفاض فى درجات الحرارة سينتشر جنوبًا في وقت لاحق يوم الثلاثاء".

وأضاف: "هذا التغيير ناتج عن تدفق شمالي بارد، مما يجلب معه مخاطر بعض الأمطار الشتوية في أماكن في شمال إنجلترا، وخاصة فوق الأراضي المرتفعة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الدنيا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ما دون درجة التجمد، مما يزيد من مخاطر تشكل بعض الجليد."

حثت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الناس على التحقق من الأفراد المعرضين للخطر في الأيام المقبلة، بما فى ذلك كبار السن والمصابون بأمراض خطيرة.

وقال مستشار وكالة خدمات الصحة الطبيعية في المملكة المتحدة(UKHSA) : "الطقس البارد يمكن أن يكون له تأثير خطير على الصحة، خاصة لكبار السن والذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة، حيث يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والتهابات الصدر."

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى سالب 1 درجة مئوية في لندن ليلة الأربعاء، وكذلك 0 درجة مئوية في بلفاست، 1 درجة مئوية في كارديف، و3 درجة مئوية في إدنبرة.