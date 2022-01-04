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منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة.. صور

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:34 م
منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة.. صور مجمع معاهد البعيرات الجديد
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاستلام الابتدائى لمجمع معاهد البعيرات "رياض أطفال وابتدائى وفتيات إعدادى ثانوى" بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك بعد الإحلال والبناء من جديد، بفضل توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وبجهود الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، من أجل العمل على تطوير الأبنية التعليمية بالأزهر الشريف لمواكبة العصر وتوفير الجو المناسب للمعلم والمتعلم للارتقاء بالعملية التعليمية.

وقالت المنطقة، فى بيان صحفى، أن مجمع معاهد البعيرات تمت إعادة إحلاله وبناؤه بجهود رجال الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبإشرافها، حيث يمثلها كل من المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة والمهندس المشرف على الأعمال الاعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وأحمد محمد عطا فني العملية.

وحضر فعاليات التسليم المبدئي للمجمع، الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ جمال سليمان الوكيل الشرعى والعربى، والشيخ سيد أحمد العزب مدي إدارة القرنة الأزهرية، ومدير التعليم الإعدادى الشيخ محمود الطيب، وشيخ معهد البعيرات الابتدائي الشيخ أحمد محمد إبراهيم، وشيخ معهد فتيات البعيرات الإعدادى الثانوى الشيخ عبده أحمد عليو، وجرى تسليم المبنى فى وقت وجيز  وقياسى، حيث تم تسلم الموقع فى 17 مايو 2021، على أن يكون تاريخ الانتهاء منه 16 مارس 2022، لكن كانت هناك وعود قاطعة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن يكون التسليم فى 15 يناير 2022، وجرى التسليم قبل تلك المواعيد اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022.

ومثل لجنة الاستلام الابتدائي للمبنى كل من المهندسين ياسر رمضان إبراهيم ومحمد سيد محمود وعبدالرحمن حامد حسن من الإدارة المركزية لمنطقة أسوان، والمهندس رضا صابر عبدالهادي من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا، وتقدمت المنطقة بالشكر الجزيل لكل من ساهم فى هذا العمل وإنجازه، وكذلك الشكر للإدارة المركزية للشئون الهندسية، ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء والإدارة العامة للأجهزة والاتصالات.

جولة داخل المعهد خلال تسلمه إبتدائياً
جولة داخل المعهد خلال تسلمه ابتدائياً
 
رئيس المنطقة الأزهرية خلال تسلم المجمع بالبعيرات
رئيس المنطقة الأزهرية خلال تسلم المجمع بالبعيرات

 

قيادات المنطقة الأزهرية خلال تسلم المعهد
قيادات المنطقة الأزهرية خلال تسلم المعهد

 

منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة
منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مجمع معاهد البعيرات الجديد بالقرنة

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