"الأقصر الأزهرية" تكرم المبدعين والمتميزين من الموجهين والمعلمين والطالبات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مع بداية العام الجديد 2022، عدد من المتفوقين فى اللغة الإنجليزية والمبدعين والمتميزين من الموجهين والمعلمين والطالبات، وذلك بحضور الشيخ جمال سليمان الوكيل الشرعى والعربى، وأحمد عبادى الوكيل الثقافي، والشيخ عبد الله صالح مدير التعليم الإبتدائي، وإيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، والشيخ أحمد على خليدي مدير التعليم الثانوى، ومحمود أبو الحسن الموجه العام للغة الإنجليزية بالمنطقة.

وفى لفتة طيبة لتكريم المبدعين والمتقنين والمتفوقين فى اللغة الإنجليزية، بدأ التكريم بتقديم كلمات الثناء على مجهود المبذول الرقى والتقدم الملحوظ لتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية للمكرمين من المعلمين والطالبات، وتم تكريم الذين وصلوا إلى سن التكريم وهم كل من:- (عبد النعيم بشطاوى وحسن يوسف حسن ومصطفى محمود)، وتم تكريم الموجهين وهم كالتالى:- (عبد السلام عسران موجه أول المنطقة - عبد العاطى محمود ابراهيم موجه أول إدارة اسنا غرب - حسين الواحى موجه بإدارة اسنا غرب - بغدادى محمد موجه بإدارة الأقصر - أحمد كامل أحمد موجه بإدارة القرنة - عبد السلام محمد سعيد موجه بإدارة اسنا شرق)، وكذلك المعلمين (الشيماء عبد اللطيف معلمة بمعهد البياضية - عرفة ربيع زكى معلم بمعهد فتيات البعيرات - هدى العقبى معلمة بمعهد فتيات المحاميد - هبة محمد الرملى معلمة بمعهد فتيات نجع الطويل - صابرين صالح معلم بمعهد أصفون الابتدائى - أسماء عبد الله معلمة بمعهد فتيات الدير).

وتم خلال افعاليات تكريم الطالبات الفائزات فى مسابقة ( المترجم الناشئ) وهن كل من:- (أمل سلطان بمعهد فتيات الدير - أمانى سلطان بمعهد فتيات الدير - أسماء رمضان بمعهد فتيات الدير)، وقدم الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، الشكر على القائمين على هذا العمل، قائلاً:- "إن تعلم اللغة الانجليزية يجعلك تنظر نظرة أعمق للعالم من حولك، ولذا لابد من تعلم اللغة الإنجليزية لأنها تعرف بأنها لغة شبكة المعلومات الدولية، وفي سبيل فهم القطاع الأكبر من العالم وتيسير عملية التواصل بينك وبينهم تصبح اللغة الإنجليزية هي الأداة الأهم على الإطلاق في هذا الشأن، فهي تمنحنا القدرة على أن تكون القراءة والاستماع والكتابة بيننا وبين قطاع أكبر من الأشخاص لأنها لغة العصر".



الأقصر الأزهرية تبدأ العام الجديد بتكريم المبدعين والمتميزين



تكريم الطالبات المتميزات خلال الفعالية



جانب من تكريم المعلمين فى المنطقة الأزهرية