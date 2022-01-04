مقتل 10 سجناء وشرطى خلال محاولة فرار من سجن فى هايتى

وكالات

قتل عشرة سجناء وشرطي في هايتي خلال محاولة فرار من سجن في ضاحية العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وحسب موقع سبوتنيك، قال المتحدث باسم الشرطة غاري ديروزييه للصحافة، إن "الحصيلة بلغت 11 قتيلا، بينهم شرطي"، مشيرا إلى أن هناك أيضا "ثلاثة رجال شرطة أصيبوا بجروح خطيرة وحالتهم الصحية تستدعي إخلاءهم إلى كوبا".

وأوضح المتحدث أن محاولة الفرار جرت في سجن "كروا دي بوكيه"، ظهر الجمعة حين احتجز عدد غير محدد من السجناء بحوزتهم أسلحة نارية "ثلاثة شرطيين وممرضا" رهائن، في أثناء محاولتهم الفرار من هذا السجن الذي يعد ثاني أكبر سجون البلاد.

وأضاف أن السجناء تمكنوا أثناء تقدمهم داخل السجن شديد الحراسة من الاستيلاء على ثلاث قطع سلاح إضافية، من بينها بندقية رشاشة.

ولفت المتحدث إلى أنه على إثر الحادث تم توقيف شرطي بشبهة ضلوعه في عملية تهريب الأسلحة إلى السجن، مشيرا إلى أن التحقيق في ملابسات هذه القضية يتواصل.