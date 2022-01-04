مفوضية اللاجئين: باكستان تتحقق من بيانات 1.4 مليون لاجئ أفغانى

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قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بابار بالوش، إن باكستان قامت بحملة على مستوى البلاد استمرت من 15 أبريل وحتي 31 ديسمبر 2021 للتحقق من بيانات ما يصل إلى 1.4 مليون لاجئ أفغانى هناك وتحديثها وإصدار بطاقات هوية ذكية لهم، مشيرا إلى أن الحملة جرت بدعم من المنظمة الدولية، وكانت الأولى من نوعها في السنوات الـ10 الأخيرة.

وأضاف بالوش في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للبيانات الأولية فقد تم تحديث بيانات ما يصل إلى 1.25 مليون لاجئ أفغاني، كان بينهم 200 ألف طفل دون سن الخامسة سجلهم أباؤهم اللاجئون، كما تم إصدار أكثر من 700 ألف بطاقة هوية ذكية جديدة، بينما سيتم طباعة وتوزيع بقية البطاقات في أبريل المقبل 2022.

ونوه بأن تلك البطاقات ستكون سارية حتى يونيو 2023، وتحتوى على بيانات بيومترية ومتوافقة تقنيا مع الأنظمة المستخدمة في باكستان للتحقق من هوية المواطنين، وتهدف إلى تقديم حماية أساسية للاجئين الأفغان وتمنحهم وصولا أسرع إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمصرفية.