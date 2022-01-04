اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مطالب شعبية للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتونى بلير

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:16 م
مطالب شعبية للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتونى بلير توني بلير
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب أكثر من نصف مليون شخص الحكومة البريطانية بإلغاء وسام الفروسية الذي مُنح لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وحسب موقع سبوتنيك، انتقد كثيرون إضافة اسم بلير إلى قائمة الشرف الخاصة بالعام الجديد، مستشهدين بقراره الذي اتخذه لبدء التحرك العسكري في العراق وأفغانستان، مع تنديد عائلات أفراد الجيش الذين قُتلوا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، بخطوة إضافة بلير إلى قائمة الشرف.

وكان بلير قد قاد حزب العمال إلى تحقيق ثلاثة انتصارات انتخابية، كرئيس للوزراء خلال الغزو العسكري للعراق وأفغانستان.

تم إنشاء عريضة على موقع "Change.org"، كتب فيها: "في وفاة أعداد لا تحصى من المدنيين الأبرياء ورجال الجيش في صراعات متنوعة. من أجل هذا فحسب، ينبغي أن يحاسَب على جرائم الحرب. إن توني بلير هو الشخص الأقل استحقاقاً لأي تكريم عام، لا سيما أي شيء تمنحه جلالة الملكة".

كما دافع رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل، عن منح الوسام، وقال: "بغض النظر عما قد يظنه الناس، إنها واحدة من أصعب الوظائف في العالم، وأعتقد أنه يجب احترامها وهو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، يجب أن يُمنحوا جميعًا لقب الفروسية عندما ينتهون من منصب رئيس الوزراء".

 


توني بلير

الحكومة البريطانية

افغانستان

بريطانيا

وسام الفروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونى بلير: وصفى للأشخاص غير الملقحين بالأغبياء كان "غير دبلوماسى"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:50 ص

"التعاون الدولى" تبحث مع تونى بلير تعزيز التعاون في التنمية المستدامة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:15 م

تونى بلير فى مرمى النيران.. تايمز: تحقيقات فى تهم فساد وتزوير مع منظمة خيرية مدعومة من أسرة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.. ابنة بلير ترأست إحدى جمعياتها.. وأموال التبرعات المخصصة للأطفال تم إنفاقها على حفلات خاصة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:00 م

غضب بريطانى من نهج بايدن فى أفغانستان.. تونى بلير يهاجم الحليف الأمريكى: الانسحاب المتسرع "مأساوى وخطير" ويقوض أهدافنا.. والشعارات السياسية بإنهاء الحرب وراء القرار وليس استراتيجية مدروسة.. وبرلمانيون ينتقدون

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة