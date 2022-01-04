مطالب شعبية للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتونى بلير

وكالات

طالب أكثر من نصف مليون شخص الحكومة البريطانية بإلغاء وسام الفروسية الذي مُنح لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وحسب موقع سبوتنيك، انتقد كثيرون إضافة اسم بلير إلى قائمة الشرف الخاصة بالعام الجديد، مستشهدين بقراره الذي اتخذه لبدء التحرك العسكري في العراق وأفغانستان، مع تنديد عائلات أفراد الجيش الذين قُتلوا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، بخطوة إضافة بلير إلى قائمة الشرف.

وكان بلير قد قاد حزب العمال إلى تحقيق ثلاثة انتصارات انتخابية، كرئيس للوزراء خلال الغزو العسكري للعراق وأفغانستان.

تم إنشاء عريضة على موقع "Change.org"، كتب فيها: "في وفاة أعداد لا تحصى من المدنيين الأبرياء ورجال الجيش في صراعات متنوعة. من أجل هذا فحسب، ينبغي أن يحاسَب على جرائم الحرب. إن توني بلير هو الشخص الأقل استحقاقاً لأي تكريم عام، لا سيما أي شيء تمنحه جلالة الملكة".

كما دافع رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل، عن منح الوسام، وقال: "بغض النظر عما قد يظنه الناس، إنها واحدة من أصعب الوظائف في العالم، وأعتقد أنه يجب احترامها وهو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، يجب أن يُمنحوا جميعًا لقب الفروسية عندما ينتهون من منصب رئيس الوزراء".