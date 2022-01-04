مصرع مسنة تحت عجلات قطار "الإسماعيلية - السويس" فى أبو سلطان

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقيت مسنة مصرعها تحت عجلات، قطار "الإسماعيلية – السويس"، بشريط قضبان السكة الحديد بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، خلال ذهابها لشراء الخبز من إحدى الأفران بالقرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة والتي أمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى فايد.

عقب الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم التعرف على جثمان السيدة المسنة، وهى سعاد السيد على زايد، 60 عامًا، مقيمة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ولقت مصرعها خلال ذهابها لشراء الخبز صباح اليوم من إحدى أفران القرية، خلال عبورها شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء منصور لاشئين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بالعثور على جثمان سيدة مسنة، مجهولة، على شريط قضبان السكة الحديد بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وعقب إجراء التحريات تم التعرف على الجثمان وهو سعاد السيد على زايد، 60 عامًا، مقيمة بنفس مكان الحادث، وتم نقل الجثمان على مشرحة مستشفى فايد المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحادث



