مصرع طالب سقط من الطابق الثامن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب فى الصف الثالث الابتدائي بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر سقوطه من الطابق الثامن، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد شوقى كوينة مأمور قسم منوف، يفيد مصرع طالب فى الصف الثالث الابتدائي بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الثامن ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية ، يفيد إصابة 4أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





