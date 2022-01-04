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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:32 ص
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار بالمنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الشيخ فضل، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل بمقطورة نتيجة الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة.

وتم عمل كردون أمنى وإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

 


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