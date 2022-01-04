مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بمركز ساحل سليم

أسيوط هيثم البدري

لقيت سيدة مصرعها في حادث بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص علي طريق أسيوط - البداري عند مدخل قرية المطمر بمركز ساحل سليم.

كان اللواء عمر السويفي مسساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مرمز ساحل سليم يفيد مصرع سيدة بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص رقم 8326 ي ص ج قيادة "محمد ع ش "وبالانتقال تبين صحة البلاغ وأن السيدة تدعى "نجاة أ م" 57 سنة مما أدى إلى وفاتها على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على السائق والسيارة بمركز شرطة ساحل سليم.