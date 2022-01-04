اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:06 ص
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مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بمركز ساحل سليم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:06 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بمركز ساحل سليم إسعاف - أرشيفية
أسيوط هيثم البدري

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لقيت سيدة مصرعها في حادث بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص علي طريق أسيوط - البداري عند مدخل قرية المطمر بمركز ساحل سليم.

كان اللواء عمر السويفي مسساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مرمز ساحل سليم يفيد مصرع سيدة بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص رقم 8326 ي ص ج قيادة "محمد ع ش "وبالانتقال تبين صحة البلاغ وأن السيدة تدعى "نجاة أ م" 57 سنة مما أدى إلى وفاتها على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على السائق والسيارة بمركز شرطة ساحل سليم.

 

 


أسيوط

ساحل سليم

حادث سيارة

حوادث اسيوط

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