مرصد الأزهر يندد بتخريب العشرات من قبور المسلمين بمدينة "ايزرلون" الألمانية

كتب لؤى على

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تعرض العشرات من مقابر المسلمين في مدينة "ايزرلون" التابعة لولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، لأعمال تخريب وتدنيس من قبل مجهولين.

ووفق ما ذكرته الشرطة فإن السلطات المعنية لا تزال تحقق في الواقعة للكشف عن المتورطين في تخريب أكثر من 30 قبرًا بالجزء الإسلامي في مقبرة "ايزرلون"؛ لتقديمهم إلى العدالة.