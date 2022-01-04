اليوم السابع
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مرصد الأزهر يندد بتخريب العشرات من قبور المسلمين بمدينة "ايزرلون" الألمانية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:46 م
مرصد الأزهر يندد بتخريب العشرات من قبور المسلمين بمدينة "ايزرلون" الألمانية تخريب قبور المسلمين
كتب لؤى على

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كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تعرض العشرات من مقابر المسلمين في مدينة "ايزرلون" التابعة لولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، لأعمال تخريب وتدنيس من قبل مجهولين.
 
ووفق ما ذكرته الشرطة فإن السلطات المعنية لا تزال تحقق في الواقعة للكشف عن المتورطين في تخريب أكثر من 30 قبرًا بالجزء الإسلامي في مقبرة "ايزرلون"؛ لتقديمهم إلى العدالة.  
 
وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع هذه الاعتداءات العنصرية التي تنم عن عداء واضح للمسلمين ولا تراعي حرمة الموتى وخصوصية المقابر،  فإنه يؤكد وقوف خطاب الكراهية الذي تروج له الجماعات اليمينية المتطرفة ورائها، حيث تعمل تلك الأفكار المتطرفة ى زرع الفرقة والبغضاء في النفوس على أساس التمييز، وهو ما يتسبب في انعدام الاستقرار بالمجتمعات.

تخريب قبور المسلمين

مرصد الازهر

الازهر الشريف

ألمانيا

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