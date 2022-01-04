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مراحل بناء المناهج المطورة للطلاب حتى الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:00 ص
مراحل بناء المناهج المطورة للطلاب حتى الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراحل بناء المناهج المطورة حتى الثانوية العامة، مؤكدة أن هناك محاولة  للإسراع في بناء المناهج  المطورة فى نظام التعليم الجديد، مضيفة أنه في الأعوام الماضية تمت تغطية بناء المناهج من الصف الأول لرياض أطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى، حيث يستفيد من المناهج الجديدة قرابة 8 ملايين تلميذ.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم أيضا إعداد مناهج الصف الخامس الابتدائى والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وفي العام التالي يتم بناء منهج الصف السادس الابتدائى والصف الثانى الإعدادى والثانى الثانوى، ثم سيتم بناء مناهج الصف الثالث الثانوى، موضحة أن الطلاب الذين التحقوا بنظام التعليم الجديد ووصلوا العام الدراسى الحالى إلى الصف الرابع الابتدائى سوف يحصلون على مناهج مطورة حتى وصولهم إلى الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نجاح خطة بناء المناهج الدراسية واستمرارها وتطبيقها بشكل يخدم الطلاب يتم التنسيق مع الجهات المختلفة منها كليات التربية، حيث تحتاج الوزارة إلى معلمين لكافة هذه المراحل بالإضافة إلى تدريب المعلمين على هذه المناهج لتحقيق أهدافها وتطبيقها بشكل يتناسب مع طبيعة هذه المقرراتـ  كما تحتاج الوزارة إلى إعداد معلمين بمواصفات تتناسب مع طبيعة المناهج الجديدة.

 


 


التربية والتعليم

بناء المناهج الجديدة

بناء المناهج فى رياض الاطفال

بناء المناهج فى الصفوف الدراسية

المناهج المطورة

مراحل بناء المناهج المطورة

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