مدير وحدة زراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق: زراعة أكثر من 3 آلاف كبد بمصر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب السابق ومدير وحدة زراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق، أن عمليات زراعة الكبد تعتمد على الإرادة داخل المؤسسة سواء الجامعة أو المستشفى أن يكون هناك فريق وتأهيل للمستشفى للحصول على الترخيص الخاص بإجراء زراعة الأعضاء.

وأضاف مدير وحدة زراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق، فى تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن مصر نجحت فى زراعة أكثر من 3 آلاف زراعة كبد من أحياء، موضحا أن أوروبا وأمريكا معظمها تجرى عمليات زراعة كبد لحديثى الولادة، ونسبة زراعة الكبد من أحياء لديهم 5 % فقط.

وتابع مدير وحدة زراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق، أن زراعة الكبد من متبرع حى عملية صعبة للغاية، لأنه لابد من ترك نسبة مناسبة من الكبد للمتبرع كى يعيش بها، موضحا أن زراعة الكبد تحتاج مواصفات خاصة فى غرف العمليات، والحصول على الترخيص عملية صعبة، ولابد أن يكون لقيادة المستشفى أو الجامعة يكون لديها إرادة أن يعمل برنامج زراعة أعضاء الكبد، وزراعة الكبد ليس فرد واحد يعمل ولكن فريق طبى كامل يعمل بها 12 أو 13 تخصصا.